La Russa omaggia Berlinguer, standing ovation alla kermesse Fdi: il video

APPLAUSI

Applausi alla kermesse di Fdi per Enrico Berlinguer, omaggio promosso da Ignazio La Russa, intervistato sul palco di Pescara dalla figlia del leader del Pci Bianca. Gli applausi arrivano dopo un botta e risposta tra il presidente del Senato e la giornalista: “Qui parlo solo io, parliamo di quello che mio padre ha fatto ma non di quello che avrebbe detto oggi”, dice Berlinguer. La Russa ribatte che “qualcuno vorrebbe che non esistesse la tradizione familiare ma per noi conta e in te noi onoriamo anche la figura di tuo padre”.