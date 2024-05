Furia Nadal: non chiama il challenge e litiga con l’arbitro

Video dalla rete

Nadal come una furia contro l’arbitro del match contro il belga De Minaur, valido come secondo turno del torneo di tennis Atp di Madrid. Rafa ha superato l’avversario in due set ma durante la gara è stato protagonista di un momento di grande tensione. Nadal ha litigato con l’arbitro per un punto dubbio . Ha segnato il colpo a terra dopo aver fermato il gioco, ma non ha chiamato il challenge. Il giudice di sedia, il britannico Fergus Murphy, non gli ha dato ragione e il tennista ha scatenato tutta la sua rabbia.«In questi casi devi chiedere rapidamente il challenge» gli ha detto Murphy.

