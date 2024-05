Imprese: Serracchiani, ‘Benedetti protagonista di primissimo piano’

Adnkronos

Roma, 28 apr. “La scomparsa dell’ingegner Benedetti è un lutto per l’industria italiana che perde un protagonista di primissimo piano, un imprenditore autorevole e riservato che attraversava i continenti portando con sé il suo spirito pragmatico che gli permetteva di interloquire con tutti. In questo aveva conservato l’impronta del friulano verace e tenace”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli.