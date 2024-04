Fed verso un taglio dei tassi non prima di dicembre

agenzia

Lo indica l'andamento degli swap dopo il deludente dato Pil

NEW YORK, 25 APR – Un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed non ci sarà prima di dicembre. E’ quanto indica l’andamento degli swap dopo il deludente dato sul pil americano, che segnala una frenata dell’economia in presenza di persistenti pressioni inflazionistiche. La Fed si riunirà la prossima settimana e gli analisti attendono indicazioni dal presidente Jerome Powell nel corso della conferenza stampa che seguirà la riunione.

