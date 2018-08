Acireale, "Piove dentro il Pronto soccorso". Denuncia del Codacons: "No comment"

Acireale (Catania) - Piove dentro il Pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. A segnarlo al Codacons sono stati alcuni utenti che hanno inviato delle foto che attestano quanto accaduto a causa della pioggia di ieri.

"No comment. Ecco le condizioni in cui devono lavorare medici ed infermieri ed a cui devono sottostare i malcapitati pazienti! ", chiosa il Coordinamento per la difesa dei consumatori, che chiede altresì, in una nota, che il direttore generale dell'Asp, il ministro e l'assessore regionale alla Salute, si pronuncino al riguardo.