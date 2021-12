"Si apra il convento", una delle meraviglie di Catania si scopre alla città

“Si apra il convento” è il titolo per riscoprire un capolavoro dell'arte settecentesca debba nostra Catania.

La volta affrescata rinvenuta nella sede dell'Archivio di Stato, ex convento di Santa Caterina da Siena al Rosario, oggi è stata restituita alla città dopo l'avvenuta scoperta nel 2008, che ha messo in luce la grande bellezza dell'opera d'arte, unica nel suo genere restaurata grazie vai fondi dell8 per mille dell'IRPEF e diretta gestione del ministero del Consiglio dei Ministri.

Il capolavoro rinvenuto nei depositi dell'ente testimonia l'ennesima meraviglia custodita dalla città di Catania, patrimonio di storia infinita.

Foto di Orietta Scardino

