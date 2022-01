Marevivo, spiaggia di "Timpi Russi" ripulita da ogni tipo di rifiuto

Più di 300 kg di rifiuti, composti in massima parte di plastica, sono stati raccolti oggi a Sciacca (Agrigento) sulla spiaggia di «Timpi Russi» in una iniziativa di sensibilizzazione organizzata dall’associazione Marevivo Sicilia in collaborazione con un’associazione di residenti nella zona. Sono state recuperate bottiglie, flaconi, tubi da irrigazione, scarti edilizi, recipienti, un quantitativo smisurato di polistirolo e perfino un carrettino abbandonato probabilmente l'estate scorsa da un venditore ambulante. Molti dei rifiuti sono stati restituiti dalle mareggiate o trasportati dalla furia dell’acqua della recente alluvione risalente alla metà di novembre.

Prima di essere ritirato e smaltito da una ditta incaricata dal comune di Sciacca, il materiale raccolto è stato classificato e le informazioni caricate sull'app Clean Swell dell’Ocean Conservancy, che monitora lo stato di salute del Mediterraneo attraverso l’individuazione di rifiuti più frequenti tra quelli abbandonati. Tra i volontari che hanno preso parte alla iniziativa odierna anche numerosi nuclei familiari con bambini al seguito, che hanno contribuito alla bonifica del sito.

«La testimonianza dei più piccoli - dice Fabio Galluzzo, responsabile di Marevivo Sicilia - ci dà la speranza che il nostro mare in futuro possa essere in mani migliori». Hanno partecipato alla giornata ambientalista anche studenti e docenti del'istituto di istruzione secondaria «Calogero amato Vetrano» e il gruppo sportivo Kitesurf Sciacca. Presenti anche alcuni militari della Guardia costiera. L'associazione Marevivo Sicilia, sempre a Sciacca, porta avanti anche un’altra iniziativa, nell’ambito del progetto «Adotta una spiaggia», che vede volontari e alunni delle scuole ripulire periodicamente il litorale dello Stazzone. Prossimo appuntamento: il 10 febbraio con i bambini della primaria dell’istituto comprensivo Mariano Rossi.



