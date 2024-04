“Un goal per la solidarietà”: in 15mila al Massimo, in campo giornalisti, attori e personaggi

la partita

Il tema dell'edizione 2024 è stato il no al femminicidio

L’edizione numero 16 di “Un goal per la solidarietà” ha radunato, ieri, allo stadio Massimino di Catania oltre 15 mila spettatori, per buona parte giovani degli istituti scolastici cittadini. L’occasione lanciata dall’organizzatore Luca Napoli e dal suo staff è stato il fermo “No al femminicidio”, tema di scottante attualità, purtroppo.

A rispondere presente all’invito degli organizzatori c’erano tutte le massime cariche istituzionali cittadine e non solo: il prefetto Maria Carmela Librizzi, il comandante provinciale dei carabinieri di Catania Colonnello Salvatore Altavilla, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catania, generale Antonino Raimondo, il questore di Catania Giuseppe Bellassai, il sindaco Enrico Trantino, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

Anche chi non ha potuto partecipare di presenza ha inviato messaggi per appoggiare il progetto sociale, è il caso del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha spedito allo stesso Luca Napoli una lunga lettera per condividere il “particolare valore sociale della manifestazione che rappresenta un’occasione per ricordare quanto lo sport sia un potentissimo veicolo di coesione e aggregazione”.