25 Aprile, Mattarella: «Fare memoria, oggi e in futuro, di stragi e vittime»

Celebrazioni

Il presidente della Repubblica è intervenuto ad una manifestazione a Civitella Val di Chiana

“Sono venuto, oggi, qui a Civitella – uno dei luoghi simbolo della barbarie nazifascista – per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra, trucidate, in quel 1944, sul territorio nazionale e all’estero. Non c’é parte del suolo italiano – con la sola eccezione della Sardegna – che non abbia patito la violenza nazifascista contro i civili e non abbia pianto sulle spoglie dei propri concittadini brutalmente uccisi. La Regione che ci ospita – la Toscana – é tra quelle che hanno pagato il piú alto tributo di sangue innocente, insieme all’Emilia Romagna e al Piemonte”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento a Civitella Val di Chiana. “Con queste barbare uccisioni, nella loro strategia di morte, i nazifascisti cercavano di fare terra bruciata attorno ai partigiani per proteggere la ritirata tedesca, di instaurare un regime di terrore nei confronti dei civili perchê non si unissero ai partigiani, di operare vendette nei confronti di un popolo, considerato inferiore da alleato e, dopo l’armistizio, traditore. Si trattó di gravissimi crimini di guerra, contrari a qualunque regola internazionale e all’onore militare e, ancor di piú, ai principi di umanitá. Nessuna ragione, militare o di qualunque altro genere, puó infatti essere invocata per giustificare l’uccisione di ostaggi e di prigionieri inermi” aggiunge. “I nazifascisti ne erano ben consapevoli: i corpi dei partigiani combattenti, catturati, torturati e giustiziati, dovevano rimanere esposti per giorni, come sinistro monito per la popolazione. Ma le stragi di civili cercavano di tenerle nascoste e occultate, le vittime sepolte o bruciate. Non si sa se per un senso intimo di disonore o per evitare d’incorrere nei rigori di una futura giustizia, o, ancora, per non destare ulteriori sentimenti di rivolta tra gli italiani – dice ancora il Capo dello Stato -. All’infamia della strage di Marzabotto, la piú grande compiuta in Italia, seguí un corollario altrettanto indegno: la propaganda fascista, sui giornali sottoposti a controlli e censure, negava l’innegabile, provando a smentire l’accaduto, cercando di definire false le notizie dell’eccidio e irridendo i testimoni.