Aggressione al pronto soccorso Civitanova, 3 infermieri feriti

CIVITANOVA MARCHE, 04 SET - Tre infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche sono rimasti feriti ieri sera durante un'aggressione da parte di un giovane. La sua compagna era arrivata al pronto soccorso e lui ha dato in escandescenze, colpendo a calci e pugni i sanitari. Due infermieri hanno riportato lesioni guaribili in 20 giorni. Sul posto sono intervenute una guardia giurata e la polizia che ha portato via l'uomo. Sull'episodio interviene l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, che definisce "intollerabili le violenze e le intimidazioni verso il personale della sanità. Gli infermieri ed i medici sono i professionisti sanitari più colpiti nel nostro Paese - ricorda -. Si parla di oltre 100mila aggressioni fisiche in Italia, negli ultimi anni. La situazione si è peraltro aggravata con le misure di contenimento degli accessi per il Covid nelle strutture sanitarie. L'Inail parla del 46% di aggressioni agli infermieri (sono i primi nel contatto di triage) e del 6% ai medici ogni anno". Inoltre "la mancata denuncia o querela degli operatori sanitari (il cosiddetto numero oscuro) rende il fenomeno ancora sottostimato", sottolinea. "Nei reparti e nei parcheggi si assiste a fenomeni di criminalità predatoria (piccoli furti), anch'essi sottostimati, che richiedono l'apertura di posti di polizia. Non si capisce - incalza - perché di fronte a questi fatti, in molte province delle Marche sono stati chiusi i presidi di polizia presso i principali ospedali, lasciando questi servizi coperti solo da guardie giurate e per quelli esistenti l'organico è così esiguo che se ne compromette la funzionalità. Anche il servizio sanitario sconta la carenza di migliaia di medici e infermieri, ma il personale deve essere difeso alla stregua di ogni altro cittadino". "Ho già preparato una lettera per il Ministero dell'Interno - conclude l'assessore - a cui compete la responsabilità della tutela della sicurezza pubblica per riaprire in tutti gli ospedali di primo e secondo livello un presidio fisso di polizia".

