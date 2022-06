Allerona trasformata in Alè Roma, dovrà pagare 41 euro

ALLERONA (TERNI), 04 GIU - Costerà 41 euro di sanzione amministrativa, oltre alle spese per far tornare il cartello come era, a un tifoso della Roma la felicità per la vittoria della Conference league: a tanto ammonta quanto gli è stato inflitto per avere modificato con del nastro adesivo il segnale posto all'inizio del centro abitato del paese, modificando la scritta "Allerona" in "alè Roma". A identificarlo sono stati i carabinieri. Si tratta - riferisce l'Arma - di uno sportivo del posto di poco più 40 anni. L'uomo è stato quindi sanzionato amministrativamente per l'imbrattamento del cartello stradale. Con l'aggiunta della sanzione accessoria che prevede il ripristino dello stato dei luoghi.

