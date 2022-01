Catania: una città disastrata tra inciviltà e malgoverno

Questa è Catania...Via Galermo accanto Stazione FCE. In copertina Via Borgetti: "Almeno un gatto approfitta!"

Questa è proprio notevole! Siamo in via Urzì, a due passi dalla Via Principe Nicola i proprietari di cani raccolgono le deiezioni dei loro animali e... le lasciano lì! Incredibile! Da mettere alla gogna!

Angolo fra via Natale Ciancio Marletta e via Salvatore Grasso. Questo schifo è lì da una settimana e più. Si trova all'angolo di un centro di emodialisi e a circa 50 metri all'angolo opposto esistono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Chi li deve raccogliere? E chi li lascia sconsideratamente?

