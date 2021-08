Degrado a Catania: "E' necessaria una maggiore attività di controllo del territorio"

La presente per informarvi di quanto documentato con foto allegata (scatto del 22 agosto ca h 12 circa via Case Sante angolo Via Vittorio Emanuele Catania).

Possibile non si riesca a reprimere/sanzionare i responsabili? Assistere a questo degrado in centro città, vicino a scuola Dusmet-Doria, accanto a MusCa museo delle carrozze, vicino ad attività B&B, a case di civile abitazione sembra un ottimo biglietto da visita da esibire ai numerosi turisti che visitano la nostra amata città.



Richiesto già a Dusty Catania il "solito" intervento di rimozione ma, soprattutto, si auspica immediata attività di controllo del territorio da parte del personale della Polizia Locale

Dott. Angelo Antonio Maria Filia

