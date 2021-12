Il Leo Club Catania Mediterraneo dona un sorriso in corsia

Dare un sorriso a chi è più piccolo durante le festività in corsia. È questo quello che il 21 dicembre ha deciso il Leo Club Catania Mediterraneo. Il quale ha contribuito con la donazione di panettoncini del TON (Leo Safety and security): tema operativo nazionale a carico dei soci verso i piccoli pazienti dell'unità pediatrica del Garibaldi Nesima. Il presidente del Leo Club Catania Mediterraneo, Igor Andrea Graziano Licari ha, insieme ai soci, espresso molta gratitudine al Direttore del reparto pediatria Dott. Palermo, e direttore Chirurgia Pediatrica il Dott.Sebastiano Cacciaguerra e alla sig.ra Platania, dell'ufficio relazioni col pubblico, per aver organizzato l'appuntamento e aver espresso piena disponibilità a questo service che vede attori principali i più piccoli che in questo momento di feste si trovano a passarle in corsia.

Grande enfasi tra tutti i partecipanti.

