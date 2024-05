Per regalarsi una notte d’amore a casa di un’amica simula un incidente: taorminese dai domiciliari finisce in carcere

il caso

Un36enne aveva architettato una messinscena: invece era stato a passeggio tra Taormina e Giardina e poi..

Per “coprire” la sua fuga dai domiciliari aveva chiamato il 112 raccontando di essere rimasto vittima di un incidente e di essere finito con la moto in un dirupo dal quale non riusciva a risalire. Invece – come è stato scoperto successivamente – Roberto Santo D’Allura, 36enne di Taormina aveva messo su una messinscena per regalarsi una notte a casa di un’amica a base anche di droga. I carabinieri di Calatabiano hanno così eseguito un provvedimento del giudice di sorveglianza che su richiesta della Procura di Catania ha deciso di agravare la misura sospendendo la detenzione domiciliare e ordinando la carcerazione. Tutto è cominciato lo scorso 5 aprile quando D’Allura, pur essendo detenuto ai domiciliari, aveva chiamato il 112 raccontando di essere caduto in un dirupo con la sua moto e di essere in pericolo. Immediatamente sono state attivate le operazioni di rintraccio, con l’impiego di cani addestrati del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi e anche di un elicottero dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’associazione “Magna Vis” di Catania.

Solo la mattina successiva l’uomo si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Calatabiano, vestito con abbigliamento pulito, asserendo di aver trascorso le ultime 24 ore nel dirupo nel quale sarebbe scivolato cadendo dalla moto.