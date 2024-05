Muore per arresto cardiaco a soli 18 anni: tragedia in una comunità a Catania

MALORE IMPROVVISO

Un infarto avrebbe stroncato la vita di Kevin Fiorentino. Sui social il dolore di amici e parenti

Tragedia a Catania per un 18enne morto per un infarto. Si chiama Kevin Fiorentino. Il giovane era nativo del Siracusano. I soccorritori avrebbero provato a prestargli le cure, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Adesso spetterà ai medici pronunciarsi in merito.

Intanto su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio per la sua perdita. Tra amici e familiari del giovane c’è sgomento e incredulità, per morte improvvisa di Kevin: «Kevin, non ci possiamo credere – scrive in un post l’amico Toni – . Come è possibile che sia successo tutto questo? Il tuo sorriso, le tue battute, la tua gioia di vivere mancheranno a tutti. La vita è ingiusta, tu eri e sari l’angelo più bello».