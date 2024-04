Cavalli dell’esercito catturati dopo la fuga nelle vie di Londra

agenzia

Hanno galoppato fra il traffico intenso e i passanti increduli

LONDRA, 24 APR – Quattro persone sono rimaste ferite dopo che due o forse più cavalli dell’esercito britannico erano fuggiti questa mattina da una scuderia di Londra per poi venir catturati dopo aver percorso un lungo tratto di strada nella capitale britannica. Ne dà notizia la Bbc in base alle indicazioni del London Ambulance Service. Dalle immagini pubblicate sui media del Regno Unito emergono inoltre i danni compiuti dal passaggio dei cavalli su alcuni veicoli. Non è ancora chiaro se gli animali abbiano disarcionato i loro cavalieri per poi lanciarsi al galoppo ma sono stati visti in fuga a Buckingham Palace intorno alle 8 e 30 locali, le 9 e 30 in Italia. La City of London Police ha dichiarato di essere riuscita a contenere gli animali fuggiti vicino a Limehouse, nell’est di Londra. Diversi reggimenti dell’esercito hanno scuderie nella capitale britannica, soprattutto per le cerimonie e le parate organizzate in occasione di eventi legati alla monarchia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA