Nancy Pelosi, Netanyahu è un ostacolo, dovrebbe dimettersi

agenzia

'Non so se ha paura della pace o non la vuole'

NEW YORK, 24 APR – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è un ostacolo alla soluzione che prevede due stati e dovrebbe dimettersi. Lo afferma la ex speaker della camera, la democratica Nancy Pelosi. In un’intervista all’irlendese RTE Six Ones News, riportata dai media americani, Pelosi spiega che Netanyahu è un ostacolo per la pace nell’area da anni. “Non so se ha paura della pace, è incapace o solo non vuole la pace, ma è un ostacolo alla soluzione dei due stati” mette in evidenza. “Riconosciamo – aggiunge – il diritto di Israele a proteggersi. Respingiamo la politica di Netanyahu”.

