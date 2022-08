Guterres: il mondo fermi per sempre i test di armi nucleari

ROMA, 29 AGO - La comunità globale dovrebbe "relegare alla storia le armi nucleari, una volta per tutte". Lo afferma il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In post su Twitter in occasione della Giornata internazionale contro i test nucleari che si celebra oggi, Guterres ha scritto che "il nostro mondo è stato tenuto in ostaggio" da questo tipo di armi "troppo a lungo". "Tali dispositivi di morte non garantiscono vittoria o sicurezza: per come sono progettati - spiega il segretario dell'Onu -, il loro unico risultato è la distruzione". "Garantiamo la fine dei test per sempre e consegniamo le armi nucleari alla storia, una volta per tutte", è l'appello di Guterres.

