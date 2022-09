In Pakistan un ponte aereo umanitario. Morti oltre 1.200

ROMA, 02 SET - Gli aerei che trasportano rifornimenti stanno formando un ponte aereo umanitario verso il Pakistan, devastato dalle inondazioni, dopo che il bilancio delle vittime ha superato i 1.200 morti, con famiglie e bambini particolarmente a rischio di malattie e senza tetto. Il nono volo dagli Emirati Arabi e il primo dall'Uzbekistan - scrive il Guardian - sono stati gli ultimi ad atterrare a Islamabad durante la notte, mentre un'operazione di salvataggio sostenuta dall'esercito in altre parti del Paese ha raggiunto altri 3 milioni di persone colpite dal disastro. Le autorità hanno dato la colpa dell'insolito monsone e delle inondazioni al cambiamento climatico, compreso il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che all'inizio della settimana ha invitato il mondo a smettere di "sonnecchiare" in questa crisi mortale. Oggi, il ministero degli Esteri pakistano ha detto che gli aerei hanno portato cibo, medicine e tende. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, aveva programmato di recarsi negli Emirati Arabi Uniti sabato, ma ha rinviato il viaggio per visitare le zone colpite dalle inondazioni in patria. Finora il Pakistan ha ricevuto aiuti da Cina, Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Uzbekistan, Emirati e altri Paesi. Questa settimana, gli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno 30 milioni di dollari di aiuti alle vittime delle inondazioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA