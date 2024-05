Sondaggio, per 61% elettori presidenza Biden un fallimento

agenzia

Cnn, Trump avanti con il 49% delle preferenze, a Biden il 43%

NEW YORK, 28 APR – Donald Trump si mantiene in vantaggio su Joe Biden. L’ex presidente ha il 49% della preferenze, mentre il presidente il 43%. E’ quanto emerge da un sondaggio di Cnn, secondo il quale il 61% ritiene che la presidenza Biden sia stata finora ‘un fallimento’ contro un 39% che la promuove. Per il 55% invece la presidenza Trump è stata un successo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA