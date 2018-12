La Polizia di stato ha partecipato oggi al Natale di Villaseta

Nella mattinata di oggi, nella frazione di Villaseta ad Agrigento, la Polizia di Stato ha partecipato all’iniziativa organizzata dall’associazione Onlus “Volontari di strada” denominata “C’è il Natale a Villaseta”.

La partecipazione, fortemente voluta dal Questore Maurizio Auriemma che ha colto con entusiasmo l’invito formulato dai volontari, ha visto l’allestimento di uno stand espositivo con personale e mezzi della Polizia di Stato sempre sensibile a queste iniziative nell’ambito della filosofia di “prossimità” che ispira, ormai da qualche tempo, l’azione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In particolare è intervenuto personale dell’Ufficio Minori della Divisione Polizia Anticrimine che ha distribuito materiale esplicativo ed un opuscolo della campagna “Questo non è amore” progetto che, oltre ad avere valenza di campagna informativa, mira a raggiungere lo scopo precipuo di favorire l’emersione del fenomeno, agevolando e favorendo un contatto diretto degli organi di polizia con le potenziali vittime.

Nello stand era, altresì, presente personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con i mezzi automontati e motomontati in dotazione.

Nuovo appuntamento in programma giorno 20 dicembre 2018 nel pomeriggio sempre presso l’area del vecchio centro commerciale di Villaseta con ulteriori iniziative.