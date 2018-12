Raffadali, esplode bombola del gas, nessun ferito per pura fatalità

Miracolo di Natale in anticipo a Raffadali. Si sono vissuti momenti di grande paura, l'altra sera, nel centro storico. Una bombola del gas, che alimentava una stufa, è esplosa. Per la forte deflagrazione sono andati in frantumi alcuni vetri, mentre i residui metallici della bombola sono finiti anche a decine di metri di distanza. Illeso e "miracolato" il proprietario dell'abitazione, un 56enne del luogo, che vive da solo, il quale si è reso conto in tempo della gravità della situazione, ed ha portato fuori la stufa, collocandola in una viuzza, a distanza di sicurezza. Il fatto si è verificato in vicolo Inglima, nella zona della Chiesa del Carmelo, a pochi passi dalla via Nazionale, nel centro abitato del comune agrigentino. Quasi sicuramente, a causa di una perdita del gas, si è innescato un principio di incendio. Con prontezza di riflessi, e mettendo a repentaglio anche la sua vita, l'uomo ha afferrato la stufa, e l'ha portata in strada. Quindi si è allontanato, e ha dato l'allarme ai numeri di emergenza. Ha avvisato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e la Polizia Municipale di Raffadali. Proprio i vigili urbani mentre si stavano recando verso il luogo indicato, è avvenuta l’esplosione, udita anche ad alcuni chilometri di stanza. Da li a poco sono giunti i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area interessata, e neutralizzando altre bombole del gas, che si trovavano all'interno dell'abitazione dell'uomo.