Albero cade su tetto di un camion per il forte vento: due feriti e traffico a rilento su A18

Catania - Sono pesanti i danni provocati diverse le segnalazioni di alberi abbattuti dal forte vento che soffia nell’area jonica. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco (almeno una cinquantina quelli già espletati nel corso della prima parte della mattinata).

Sull’A18, si registrano forti rallentamenti in seguito alla caduta di alcuni alberi nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, direzione Catania. Un albero è precipitato sopra il tetto di un camion mentre percorreva l’autostrada all’altezza di Tagliaborse, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre. Gli occupanti del mezzo, due giarresi che rientravano dalla Calabria sono rimasti feriti. Sono stati soccorsi dal 118 e da una squadra dei vigili del fuoco. Il conducente ha riportato un trauma commotivo, il passeggero ha riportato invece delle contusioni.

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. A causa di questi episodi si segnalano lunghe code in direzione Catania e pesanti disagi. Al momento l’uscita consigliata per chi percorre l’A18 provenendo da Messina, è Fiumefreddo di Sicilia. A Giarre nella centralissima via Carolina il vento ha abbattuto un grosso albero intralciando il traffico nel cuore del centro storico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. A Riposto, in via Galeano un arbusto è stato spazzato da una raffica ed è finito sulla strada bloccando il passaggio delle auto. Numerosi i pali della pubblica illuminazione precipitati al suolo per il vento a Paternò, Adrano, Mascali, Maletto e Gravina. A Misterbianco, in via Curolo, un albero è finito sul tetto di una vettura in sosta danneggiandola pesantemente.

E danni, sempre a causa del forte vento anche a Palermo e provincia. Alberi caduti in via Brigata Verona, in via D’Amelio, in via Pindemonte, in via Brigata Aosta, nello svincolo per Giacalone, sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Anche un gazebo è volato in via Villagrazia di Palermo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Un albero è caduto su un auto in sosta in via del Bersagliere Nella strada che porta al Santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino alberi e rami sono finiti sull'asfalto. Disagi anche sull'autostrada soprattutto sulla Palermo Mazara del Vallo dove sono caduti alberi nei pressi di Villagrazia di Carini. Tra Balestrate e Alcamo i new jersey laterali si sono spostati al centro della carreggiata creando pericolo per gli automobilisti in transito. Il vento ha alimentato gli incendi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco e i forestali in provincia di Palermo. Roghi nella zona di Caccamo, Caltavuturo e da questa mattina di nuovo ad Altavilla Milicia dove sono stati appiccate le fiamme in diversi punti. Dopo una lunga giornata di lavoro anche oggi i canadair sono tornati in azione.