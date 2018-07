Catania, arrestata una cinese: era la tenutaria di alcune case a luci rosse

Una maitresse cinese è stata arrestata dalla Polizia a Catania. Si tratta di Li Liu, 36 anni, ricercata perché, colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, per concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini tecniche dalla Squadra Mobile biellese hanno consentito di fare luce su un giro di prostitute cinesi che operavano in diverse case chiude in quella città: in una di esse, l’arrestata esercitava l’attività di “maitresse”. Fondamentale, per l’operazione, si è rivelato il sistema antiterrorismo connesso alla segnalazione degli alloggiati nelle strutture ricettive: grazie ad esso, infatti, intorno alle 4 del mattino di oggi, la donna è stata segnalata all’interno di un albergo del centro cittadino. Le Volanti, quindi, sono immediatamente partite alla volta dell’obiettivo, dov’è stata rintracciata la Liu che si trovava insieme ad altri connazionali. Una volta identificata con certezza, per la donna sono scattate le manette e, dopo essere stata condotta in Questura per la stesura degli atti di rito, è stata rinchiusa in carcere.