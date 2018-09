Pensioni: Campora (Allianz), ok parlarne

MILANO, 19 SET - "E' un dibattito molto positivo, la speranza e l'inclusione sociale sono fondamentali in questo Paese". Lo afferma l'amministratore delegato di Allianz Italia, Giacomo Campora, a proposito dei progetti di riforma del sistema pensionistico in Italia, compresa l'idea di alzare l'assegno minimo a 780 euro. "E' un dibattito ben fatto, nell'interesse del Paese - aggiunge Campora rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno organizzato a Milano dall'Ania su previdenza integrativa e Pepp - e bisogna ascoltare le istanze di tutti e non solo affrontare questioni tecniche. A differenza del passato, delle altre riforme della previdenza, non c'è la pressione del tempo, l'urgenza, quindi il dibattito può avere il giusto tempo. Poi bisogna trovare una quadra sui numeri, ma abbiamo visto che abbiamo tecnici competenti", conclude l'amministratore delegato di Allianz Italia.