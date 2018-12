Europe Energy triplica e guarda a Borsa

MILANO, 12 DIC - Europe Energy, piccolo gruppo italiano del mercato europeo della vendita di energia elettrica e gas, punta a ricavi più che tripli entro il 2021 (fatturato retail da 72 a 304 milioni) e a configurarsi come una 'smart european multiutility company' anche attraverso accordi già firmati con Open Fiber e Vodafone, preparando il suo sbarco in Borsa tra circa un anno. E' quanto emerso nella presentazione del nuovo piano industriale del gruppo, nato da un'iniziativa personale del fondatore Matteo Ballarin e che ha raggiunto i 120 dipendenti. Nei prossimi tre anni il piano si prefigge di quadruplicare il numero dei punti di fornitura includendo i nuovi servizi, triplicare l'incidenza dell'estero nel settore retail, fornire servizi di connessione a 1Gbs e di fonia mobile. Il gruppo sponsorizzerà il Team Petronas Yamaha Sepang Racing in MotoGP proseguendo il rapporto con il pilota Franco Morbidelli ed è al debutto il rapporto con la Bergamo Basket 2014 di serie A2 attualmente al secondo posto in classifica.