Brexit: Ue, lavoriamo per intesa, ma avanti su piani emergenza

BRUXELLES - "Stiamo lavorando al piano d'emergenza e alla preparazione per l'uscita della Gran Bretagna ormai da anni. Lavoriamo per un accordo sulla Brexit, se non ci dovesse essere, dobbiamo dare garanzie a cittadini e imprese, che tutto il lavoro sull'emergenza e la preparazione è pronta". Così Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea.