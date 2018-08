Caldo e afa in Sicilia ma nel weekend sono attesi temporali

Il caldo e l'afa si fanno sentire in Sicilia anche se le città dell'isola non rientrano nell'elenco delle località del Paese, avvolto da un anticiclone africano, con il bollino rosso. Per oggi, 1 agosto, in particolare per Catania, era stata diramata una nuova allerta della Protezione civile che, segnalando "anomale ondate di calore", aveva previsto, un livello di criticità pari a 1. Non sono da meno alcune zone interne della Sicilia dove sono stati registrati anche 38 gradi.

Il caldo continuerà nei prossimi giorni così come avverte Antonio Sanò, direttore del Meteo.it, che prevede però anche un rischio temporali per il medio e basso Tirreno e per la Sicilia. L' Isola appare interessata dalla pioggia nei giorni di sabato, domenica e lunedì 5 e 6 agosto, con uno strascico di nuvolosità e qualche temporale ancora per la giornata di martedì.