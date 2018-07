Ucciso l'ex medico di Bush padre

WASHINGTON, 21 LUG - Shock a Houston, in Texas, dove l'ex medico del presidente americano George H. Bush è stato ucciso mentre andava in bicicletta con due colpi di pistola esplosi da un ciclista che arrivava in direzione opposta. L'episodio è avvenuto proprio sulla pista ciclabile davanti al Texas Medical Center, dove più volte Bush padre è stato ricoverato. Il cardiologo Mark Hausknecht, 65 anni, si stava recando come al solito al lavoro quando ha incrociato un altro ciclista su di una mountain bike che, secondo le prime descrizioni, avrebbe sui 30 anni e sarebbe un ispanico. L'uomo, che indossava un cappello da baseball, avrebbe quindi sparato e si sarebbe dato immediatamente alla fuga. Ancora ignoto il movente dell'omicidio. La polizia ha spiegato che si indaga in tutte le direzioni, compresa quella di un alterco. La famiglia Bush ha intanto inviato un commosso messaggio di cordoglio alla famiglia del medico ucciso.