saveBorsalino da Alessandria a Taormina

ROMA, 19 LUG - La mostra #saveBorsalino, 160 immagini, illustrazioni grafiche e dipinti ispirati agli iconici cappelli, figlia della campagna lanciata per dimostrare la vicinanza della città all'azienda Borsalino in grave crisi economica, è passata da Palazzo Cuttica, ad Alessandria, dov'era nata lo scorso aprile e dove ha sede l'azienda, a Taormina, in occasione dell'edizione gold della Taomoda Week. A ospitare la mostra per tutta la settimana della rassegna (14-21/6) è il trecentesco palazzo dei Duchi di Santo Stefano. A dare il via alla mostra, che ha mobilitato centinaia di artisti italiani e stranieri, è stato Riccardo Guasco, artista di Alessandria, città dove ha avuto origini e risiede tuttora lo storico cappellificio. Guasco ha lanciato online un disegno ispirato ad uno degli iconici modelli dell'azienda che da tempo rischiava la chiusura, a seguito del dichiarato fallimento scongiurato pare la settimana scorsa dall'offerta d'acquisto all'asta fallimentare da parte della Haeres Equita di Philippe Camperio.