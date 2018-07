Douglas, bello ringiovanire con Pfeiffer

ROMA, 19 LUG - La saga sul supereroe minuscolo della Marvel è servita per creare il primo incontro cinematografico fra Michelle Pfeiffer e Michael Douglas. Li ritroviamo come cointerpreti anche nel secondo capitolo della saga, Ant-Man and the wasp' di Peyton Reed, con Paul Rudd ed Evangeline Lilly, film d'apertura a Giffoni e in sala dal 14 agosto con Disney. Nella storia, Douglas e l'ex Catwoman sono Hank Pym e sua moglie Janet, gli originari supereroi capaci di rimpicciolirsi (e non solo), Ant-Man e The Wasp. Recitare insieme, spiega l'attore in un'intervista, "è stato semplicemente favoloso. Nel primo Ant-Man c'è un flashback con me ringiovanito di 30 anni. E' stato veramente incredibile avere anche la chance di recitare insieme a Michelle con le facce che avevamo 30 anni fa. A chi non piacerebbe?".