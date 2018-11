Bpolar, Gogol d'Israele apre Teatro Nudo

ROMA, 19 NOV - E' con Bpolar, versione israeliana e contemporanea de Le memorie di un pazzo di Gogol, che apre il 21 e 22/11 il X Premio Internazionale il Teatro Nudo, dedicato alla memoria di Teresa Pomodoro. Sul palco del No'hma a Milano, sei performer della compagnia Ayit di Beer Sheva - città del deserto del Neghev - nota per l'originalità delle sue performance innovative e sperimentali, che sanno inchiodare lo spettatore portandolo a superare barriere geografiche e culturali. Tra atmosfere electro-punk, video-installazioni e giochi di luce, Bpolar è una storia sulla fragilità delle relazioni umane e sui recessi più reconditi della psiche, con l'amore di un modesto impiegato per la figlia del capo che si trasforma in un'ossessione, scatenando impulsi e psicosi. Uno spettacolo dal forte impatto visivo, senza parole, ''che incarna al meglio il significato del Premio - dice la presidente Livia Pomodoro - Multidisciplinare, di ricerca, inclusivo, affronta temi attuali e complessi con sguardo straniante e moderno''