Cagliari a caccia di conferme con Milan

CAGLIARI, 15 SET - Obiettivo salvezza. Ma ogni anno il sogno è sempre quello: provare a battere una big. Più realisticamente l'allenatore Maran, per la partita di domani sera alla Sardegna Arena con il Milan, cerca conferme e terzo risultato utile di fila dopo il pari interno con il Sassuolo e l'ultima vittoria, prima della sosta, a Bergamo. L'incognita è legata alla pausa e agli impegni in Nazionale di oltre un terzo della rosa. Ma il tecnico rassicura: stanno tutti bene. La novità è invece Joao Pedro, al ritorno in campo (ma c'era stata la fugace parentesi della gara con la Fiorentina) dopo sei mesi di squalifica. Il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina: quella con i rossoneri dovrebbe essere la prima tappa di un percorso che nel giro di poche settimane potrebbe restituirgli un ruolo da protagonista. "Gli manca solo il minutaggio in partita - ha spiegato il tecnico - si è sempre allenato bene. Un recupero importante: ha determinate caratteristiche, uniche nell'interpretazione del ruolo di trequartista".