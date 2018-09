'Lele' dei Negramaro:Sangiorgi,resta qui

LECCE, 18 SETT - "Resta qui con me, fratello mio!". E' questo il toccante messaggio d'amore dedicato a Lele Spedicato e pubblicato la scorsa notte dal leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi sul proprio profilo Facebook. Sangiorgi ha postato insieme con la frase, la foto che li ritrae insieme sul palco, durante uno dei tanti concerti, con Sangiorgi che abbraccia felice con forza l'amico e compagno di band. Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano, Ermanno Carlà, Danilo Tasco e Andrea De Rocco, questa mattina sono entrati per pochi minuti nella stanza della Rianimazione dove è ricoverato l'amico. Tutti accanto al letto dove Lele sta combattendo la sua battaglia, si sono stretti, commossi, incoraggiando il loro amico di una vita a "non mollare". I musicisti sono entrati nella stanza dell'ospedale con il permesso della direzione sanitaria. Hanno voluto così dare forza all'amico di una vita partita in sordina dalla provincia del Salento per arrivare a toccare, sulle note della musica, un successo internazionale.