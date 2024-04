A Palermo pubblicato il bando per il reddito alimentare: ecco a chi è destinato

Sostegni

Alla procedura di evidenza pubblica potranno partecipare enti del terzo settore e operatori alimentari.

Pubblicato il bando comunale per il reddito alimentare a Palermo. Ne beneficeranno i soggetti svantaggiati. Alla procedura di evidenza pubblica potranno partecipare enti del terzo settore e operatori alimentari. Saranno impegnati nelle attività di stoccaggio, trasporto e consegna dei beni donati «a persone che vivono in condizioni di grave deprivazione» in carico ai servizi sociali territoriali del Comune o intercettate dalla rete delle associazioni coinvolte.