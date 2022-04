Il Papa ha nominato arcivescovo di Monreale, in Sicilia, mons. Gualtiero Isacchi, del clero della diocesi suburbicaria di Albano, finora vicario episcopale per il coordinamento della pastorale ed Economo diocesano. Mons. Isacchi prende il posto di mons. Michele Pennisi che aveva presentato la sua rinuncia per il superamento dei limiti di età.



