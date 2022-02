Al Comune di Messina si insedia il commissario Santoro

Insediati oggi pomeriggio a Palazzo Zanca il commissario straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro, e i due vice commissari, Francesco Milio con la qualifica di vice prefetto, e Mirella Vinci con la qualifica di dirigente del ruolo unico dell’Amministrazione regionale per l’esercizio delle funzioni delegate dal commissario straordinario. Guideranno il Comune sino alla prima tornata utile per le elezioni dopo le dimissioni anticipate del sindaco Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione siciliana. Santoro, trentatreesimo commissario che la città di Messina ha avuto dal 1860 e ottavo dal secondo dopoguerra, insieme ai due vice commissari, è stato accolto dal segretario generale Rossana Carrubba.

"Naturalmente la nostra azione non potrà limitarsi a un traghettamento fino al raggiungimento della data delle elezioni - ha detto Santoro incontrando i giornalisti -, in quanto la struttura commissariale straordinaria ha il dovere di risolvere anche tutte le problematiche emergenziali e connesse alla garanzia dei servizi ai cittadini legati alle criticità che potranno essere affrontate con i poteri ordinari destinati dal decreto di conferimento dei nostri incarichi. Opereremo a 360 gradi, in via collegiale e con una voce univoca". "Abbiamo tanto lavoro da fare - ha aggiunto il vice commissario Vinci -, sono abituata a fare fatti e poche parole e, soprattutto, a essere operativa con le responsabilità richieste dal ruolo. Il motto del mio incarico sarà quello del buonsenso, dell’equilibrio, dell’ascolto, del dialogo e della collaborazione per risolvere i problemi della collettività".

"Da qui ai prossimi mesi - ha concluso il vice commissario Milio non ci limiteremo a un traghettamento sterile, ma cercheremo di fare il massimo con sobrietà e nell’interesse della città, portando avanti le situazioni lasciate aperte dalla precedente Amministrazione e cercando di consegnare il meglio a chi verrà dopo di noi". A conclusione della conferenza stampa i tre rappresentanti della gestione commissariale hanno incontrato il presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile.





