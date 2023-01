Partecipate, accordo fatto: Cuffaro prende la Sas, l'Irfis un "fuori quota"

L’accordo, finalmente, c’è. Fra domani e mercoledì si chiuderà la prima raffica di nomine del centrodestra regionale, alcune delle quali destinate ai trombati dell’Ars alle ultime elezioni. Non è stato facile, anche per le fibrillazioni delle ultime ore sul caso Cannes con un irrigidimento dei rapporti fra Palazzo d’Orléans e Fratelli d’Italia. Ma Renato Schifani è stato leale con gli alleati patrioti: avranno la Seus e la Sis. Con due nomi che ormai sembrano definiti. Al vertice alla società che gestisce l’emergenza-urgenza del 118 andrà Ferdinando Croce, candidato non eletto in FdI a Messina. Giovane avvocato e dirigente regionale, ha acquisito una competenza diretta in sanità: braccio destro di Ruggero Razza, a lungo suo vicecapo di gabinetto, almeno fino a quando è finito pure lui indagato nell’inchiesta sui falsi dati Covid che vedrà l’ex assessore a processo con rito immediato a Palermo. L’altra scelta dei Fratelli di Sicilia è sul versante palermitano. Alla guida della Società Interporti Siciliani dovrebbe andare, con tutta probabilità, un altro mancato deputato regionale: Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini. Non proprio un patriota della prima ora: la sua candidatura all’Ars fu bollata come «un tradimento» dal centrosinistra locale che aveva contributo alla sua rielezione. «Mai avuto tessere di partito», la replica piccata.

Schifani, invece, prova a volare alto. E per l’Irfis, cassaforte delle imprese siciliane, pensa a un «imprenditore palermitano di grande profilo, apprezzato dal mondo finanziario», un “fuori quota” che sia pure «fuori dalle logiche confindustriali locali». Presto sapremo chi è. Confermate le indiscrezioni su Vito Riggio, storico presidente Enac: guiderà Airgest, per spingere l’unificazione (e la successiva privatizzazione) delle società di gestione di Palermo, Trapani e Lampedusa. A proposito di aeroporti: sui burocrati interni nominati commissari “a tempo” degli enti controllati (già quasi tutti nella scorsa giunta) restano da sciogliere, oltre che quello di Irca, i nodi delle Camere di Commercio di Catania, Caltanissetta e Agrigento. Alla CamCom etnea, socio di maggioranza della Sac di Fontanarossa, va il dirigente Antonio Belcuore.

E con fair play viene meno anche il motivo del contendere fra Nuova Dc e Lega, che si accontenta di designare (fra qualche settimana) un suo uomo nel cda di SiciliAcque. La Servizi ausiliari Sicilia (con in pancia i suoi 1.800 lavoratori-elettori) andrà invece a Totò Cuffaro. Che pensa di affidarla a un suo deluso. L’identikit è quello di un «sindaco candidato nella lista di Palermo» (Luciano Marino di Lercara Friddi?), ma in lizza c’è anche Mauro Pantò. Ancora la Nuova Dc non ha sciolto la riserva. Così come Forza Italia, a cui spetta Sicilia e-Servizi: la poltrona andrebbe al gruppo legato a Schifani, con Marco Falcone che spinge per una soluzione etnea. Giochi fatti per Raffele Lombardo. Che mantiene il Maas per gli Autonomisti: dovrebbe essere confermato l’uscente Emanuele Zappia. Resta in sella anche Santo Castiglione all’Ast, seppure in uno scenario che, per l’azienda regionale degli autobus, va sempre più verso il concordato fallimentare.

