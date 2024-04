Sospensione Sammartino, Barbagallo: «Politica piegata alla ricerca del consenso»

Sicilia

Il segretario regionale del Pd commenta il coinvolgimento del vice presidente della Regione nell'inchiesta Pandora della procura di Catania

«La vicenda che ha portato alla sospensione del vicepresidente della regione siciliana, Luca Sammartino, è solo l’ultimo episodio di uno stillicidio di inchieste che riguardano aspetti elettorali e i legami torbidi tra politica, affari e cosche. L’elemento che accomuna gli episodi di questi mesi è la spregiudicatezza, che emerge chiaramente dagli atteggiamenti dei protagonisti, miscelata ad un trasformismo senza rossore o imbarazzo. E di una politica piegata esclusivamente alla ricerca del consenso a prescindere che diventa, così, terreno fertile per episodi di corruzione e inquinamento dei processi democratici». Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.