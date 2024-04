Sunak sente Meloni, l’immigrazione è una sfida paneuropea

agenzia

Downing Street, sarà un tema importante del vertice G7 in Italia

LONDRA, 25 APR – “La rilevanza della sfida dell’immigrazione illegale” impone “una collaborazione” paneuropea tale da permettere di contrastare il fenomeno degli sbarchi. Lo hanno sottolineato la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in una telefonata di cui dà conto Downing Street, e a pochi giorni dall’approvazione a Londra del discusso piano Ruanda. Nella nota si fa riferimento alla “forza delle relazioni bilaterali fra Regno Unito e Italia”. E si indica l’immigrazione illegale come un dossier centrale del prossimo vertice dei leader del G7 di giugno in Italia.

