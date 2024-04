Modica: deiezioni canine, sanzionate sedici persone

Attualità

Giro di vite della polizia locale per contenere una cattiva pratica che genera problemi al decoro urbano

Rispetto per i luoghi e per le persone. Tutto ciò deve essere garantito attraverso la collaborazione di tutti. Per garantire questi aspetti civici, in osservanza del regolamento di polizia urbana adottato dal Comune di Modica, sono stati disposti appositi controlli dal comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, sollecitato dal sindaco, Maria Monisteri Caschetto, e dall’assessore per la sicurezza del territorio, Rosario Viola, a seguito di molteplici segnalazioni da parte di cittadini riguardo all’abbandono di escrementi lasciati dai cani su strade e marciapiedi, senza che i proprietari ripulissero i luoghi.La polizia locale, in servizio appiedato e in abiti civili, ha identificato sedici conduttori di cani, comminando altrettante sanzioni amministrative per la mancata raccolta delle deiezioni. Cinque persone, poi, sono state fermate con i cani a seguito per verificare su questi ultimi la loro microchippatura che è risultata, comunque, in regola.