Ragusa, al teatro Badia i “Passaggi” di Sparacino

Spettacoli

La commedia brillante sarà proposta domenica alle 19,30. La trama è molto intrigante

Sono Alessandro Sparacino, Angelo Abela e Anna Scarpata i protagonisti di “Passaggi”, la commedia brillante che sarà proposta domenica alle 19,30 al teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Diretta dallo stesso Sparacino, la commedia è proposta dal direttore artistico del teatro, Maurizio Nicastro, nel contesto di un percorso che punta a valorizzare gli attori di casa nostra. E poi c’è un finale dolceamaro che, per quanto riguarda questo appuntamento, spinge molto alla riflessione. Ingresso 10 euro con the e biscottini. Prenotazioni con posto assegnato al 3334183893 (anche Whatsapp).