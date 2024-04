Ragusa, è in arrivo “Spazi ai giovani”

Società

Il centro commerciale culturale Mimì Arezzo e le strade intorno sabato e domenicaal centro di interventi di arte urbana, giochi, esplorazioni e proiezioni

Il 20 e 21 aprile il Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo e le strade intorno saranno spazi culturali vivi grazie ad interventi di arte urbana, giochi, esplorazioni e proiezioni. L’iniziativa ha preso il via un anno fa con le esplorazioni urbane nel centro storico di Ragusa superiore e proseguito con laboratori artistici, eventi culturali e una serie podcast. Grazie a questo percorso sono stati coinvolti i giovani e la comunità che vive il centro e attivati processi di partecipazione e produzione culturale negli spazi pubblici.

La rassegna si aprirà con una passeggiata per scoprire le installazioni artistiche realizzate dai partecipanti sui muri intorno a via Matteotti. Lungo le strade sono previsti angoli con giochi da tavolo mentre all’interno del Centro Commerciale Culturale sarà inaugurata la mostra “Spazi ai giovani” che racconta tutte le attività svolte e per la prima volta sarà proiettato il documentario “Ragusae. Voci e storie dal centro”, che raccoglie le storie, le prospettive e i punti di vista degli abitanti e della comunità che vive il centro storico.

Un’esplorazione urbana tra le Storie al centro, integrata con la raccolta di proposte e riflessioni sul centro in uno speakers’ corner. Le giornate si concluderanno con la musica di Sunny & Small Combo live e con la selezione di vinili di Fabrizio Rizzone. Previsto anche uno spazio dedicato ai libri; infatti, saranno allocati dei libri alla Rotonda Maria Occhipinti.