Ragusa, iniziano le celebrazioni in onore della compatrona Maria Santissima della Medaglia

Società

Da venerdì la novena in Cattedrale. Questa mattina la messa con atto di affidamento dei malati e dei loro curanti alla Vergine

I devoti e i fedeli hanno la possibilità già da quest’oggi di riabbracciare, in Cattedrale, il simulacro di Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città di Ragusa, che, per l’occasione, è stato collocato accanto all’altare. Ogni giorno del mese di maggio è in programma la celebrazione eucaristica alle 9, la preghiera del Rosario alle 18,15, con la coroncina del mese di maggio, e la celebrazione eucaristica delle 19. L’inizio della novena alla Madonna della Medaglia, comunica il parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato, è in programma per venerdì, 3 maggio. Alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa e alle 18,15 la preghiera del Rosario, la coroncina di maggio e l’avvio dei riti legati alla novena. Alle 19 la celebrazione della santa messa.