Vittoria, l’ex collaboratore di giustizia Di Martino raggiunto da due colpi di arma da fuoco

Cronaca

L'uomo è ricoverato in Chirurgia al Guzzardi, non è in pericolo di vita e a avrebbe già risposto ad alcune domande degli inquirenti

Ulteriori particolari sulla sparatoria di questa mattina. L’agguato si sarebbe consumato ai danni di Roberto Di Martino (nella foto), 62 anni, nelle contrade della periferia di Vittoria, in un’area non distante dal cimitero, lungo la strada che conduce in direzione di Santa Croce Camerina. Il killer lo avrebbe avvicinato mentre si trovava a bordo della sua auto (era uscito dalla sua abitazione) e lo ha raggiunto con due colpi di arma da fuoco.