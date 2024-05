Lo affiancano mentre è in auto e gli sparano: 22enne ferito tra Lentini e Carlentini

l'agguato

La vittima è stata ferita alle gambe

Agguato ieri sera sulla strada tra Carlentini e Lentini, nel Siracusano. Vittima un ventiduenne di Francofonte rimasto ferito alle gambe e subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso il giovane era a bordo della sua auto, che è stata affiancata da un’altra vettura dalla quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori in queste ore stanno anche sentendo la vittima.

