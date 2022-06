Rifiuti, a Siracusa solo da oggi pulizia straordinaria dei cumuli. Iinvito a differenziare: «Presto nuova emergenza»

Comincia solo oggi la raccolta straordinaria, da parte del gestore del servizio di Igiene urbana a Siracusa, di tutti i cumuli di rifiuti indifferenziati che si sono accatastati in città e in altre aree comunali durante l'emergenza dei giorni scorsi causata dalla saturazione della discarica di Lentini. Sia il gestore Tekra, sia il Comune sperano nella collaborazione dei cittadini a non aggravare la situazione con altro indifferenziato sui cumuli ancora presenti, e allo stesso tempo a fare più differenziata. La ragione di questo ritardo è dovuta al fatto che i gestori di Lentini stanno inviando a Gela, sito che su direttiva della Regione riceverà 950 t al giorno di indifferenziato, per prima la parte di secco già accumulata nei depositi temporanei.

Solo dopo potranno ricevere e trattare altro indifferenziato proveniente dai 174 comuni delle province di Messina, Catania e Siracusa. Situazione dunque che si va sbloccando e città che dovrebbe tornare decente pian piano a partire da oggi. Ma il timore serio, sia del gestore Tekra sia del Comune di Siracusa è che l'emergenza tornerà presto. I quantitativi in ricezione a Gela sono comunque limitati (950 t al giorno da tutti gli ambiti, non solo da quello della Sicilia orientale) e la capacità sarebbe solo temporanea.

Dalle parti del gestore Tekra c'è la convinzione che tra qualche settimana si sarà di nuovo in emergenza. L'unica maniera per sfuggire allo spauracchio di portare i rifiuti fuori regione (previa gare e aumento della tassa sui rifiuti, senza sostegno della Regione), per i sindaci è l'aumento della differenziata. Per questo già ieri l'amministratore comunale di Siracusa ha lanciato appelli disperati ai cittadini affinché aumentino la differenziazione del rifiuto: “Questo consentirebbe una drastica diminuzione della quantità di rifiuti da conferire come indifferenziato – ha spiegato il settore Igiene urbana del Comune - e quindi un notevole ridimensionamento delle criticità in atto”. Appello ribadito anche stamani dal sindaco Francesco Italia dal suo profilo Facebook. L'invito è a ciascun cittadino a fare la propria parte "iniziando a effettuare una corretta separazione dei rifiuti. Meno indifferenziato, meno criticità”. Ieri il settore Igiene urbana invitava a "agire con la massima diligenza sin da subito”. Il calendario della raccolta differenziata, invece, procede regolarmente.

