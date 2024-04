Stati generali del cinema, Santanchè tra lapsus sul Gattopardo e lodi alla Sicilia: «Qui uno scenario unico»

Film e turismo

Il ministro del Turismo ha presenziato all'apertura dei lavori nel Castello di Maniace

La domanda sul tema del giorno per il ministro del Turismo Daniela Santanchè, presente agli Stati generali del Cinema al Castello Maniace di Siracusa, è inevitabile. «Non ho niente da dichiarare», risponde la ministra sui nuovi sviluppi giudiziari del caso Visibilia a Milano, con la chiusura delle indagini disposta dalla Procura e che vede indagati anche il suo compagno e la sorella di lei.

Su come invece l’isola possa prestarsi allo sviluppo del turismo e non solo, attraverso le produzioni cinematografiche, Santanchè ha affermato: «Si può aiutare la Sicilia facendo capire a tutte le case di produzione, anche internazionali, che questo è uno scenario unico. Guardate la bellezza di dove siamo oggi o di tanti altri Comuni di tante realtà siciliane». «Quando arriva una produzione – ha aggiunto la ministra – ha bisogno di maestranze quindi ha bisogno di determinate professioni di quel settore. E l’assessore Amata sta già lavorando su questa strada. Dobbiamo invogliarli, farli venire in Sicilia e sburocratizzare quando si mettono lacci e lacciuoli e le cose diventano più difficili. Dobbiamo lavorare, come sta facendo la Regione Siciliana, in questa direzione. Si tratta di capire qual sono le azioni da intraprendere per far diventare ancora più appealing la Sicilia da questo punto di vista».

Poi un lapsus con i giornalisti quando dice: «credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini», poi dal palco precisa: “ho detto Lucchini e non Visconti», prevedendo che questo “domani finisca sui giornali».Prima dell’avvio dell’iniziativa, che si terrà per tre giorni, nel castello di Maniace, la ministra ha ricordato i «tanti film bellissimi che sono stati girati in Sicilia, e un’ultima serie televisiva come White Lotus che ha fatto diventare ancora di più questa Isola una destinazione turistica». «Devo ringraziare l’assessore regionale Amata – ha aggiunto – perché si apre il primo momento in collaborazione tra il ministero del Turismo e la Regione Siciliana. Abbiamo deciso insieme di farlo sul cinema perché ci sembra uno dei turismi che è assolutamente dirimente per la crescita del turismo anche in questa Isola. «Il cineturismo – ha sottolineato Santanchè – è assolutamente fondamentale e quindi insieme all’assessore, a cui devo fare i complimenti perché ha messo un parterre dove ci sono tutti i player di questo settore, si va avanti lavorando insieme Ministero e Regioni perché poi si vince con la squadra».

Oltre al ministro Santanchè erano presenti il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo della Regione Siciliana Elvira Amata; Sergio Castellitto, presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia; Manlio Messina, capogruppo vicario alla Camera dei Deputati; Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera; Cristina Priarone, presidente di Italian Film Commissions e direttore generale di Roma Lazio Film Commission e lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia.