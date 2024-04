Clerici-Ligabue e l’accusa del “sai di sugo”: il cantautore dice la sua e Antonella rilancia

La risposta

Il caso è nato dopo le dichiarazioni della conduttrice di E' sempre Mezzogiorno a Belve

“Cara Antonella Clerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono”. Così Luciano Ligabue risponde sui social alla conduttrice di “È sempre mezzogiorno” che nella sua intervista a Belve aveva rivelato che il rocker di Correggio non andò al Sanremo da lei condotto, perché, a suo dire, sapeva troppo di sugo, dicendo alla Fagnani: “A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.